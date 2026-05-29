Движение транспорта на выезде из Ярославля приостановили

Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы приостановили из-за БПЛА

На выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли движение в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ярославскую область. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем канале на платформе «Макс».

«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — сказано в сообщении главы региона.

Евраев также призвал автомобилистов воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностей.

19 мая на выезде из Ярославля также перекрывалось движение транспорта в сторону Москвы из-за атаки украинских беспилотников. Губернатор призвал воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностей либо выбирать маршрут, минуя данный участок.

В ночь на 29 мая в Волгограде в результате атаки беспилотников оказался поврежден многоквартирный дом. По информации главы региона, под удар попал жилой дом в Краснооктябрьском районе. Предварительно известно о повреждении остекления балконов.

Ранее в ДНР при атаке дрона по дому культуры пострадали семь человек.