Путин запустил беспилотные «КамАЗы» между Россией и Казахстаном

Президент России Владимир Путин в четверг, 28 мая 2026 года, дал старт международным грузоперевозкам с использованием высокоавтоматизированных транспортных средств «КамАЗ» по маршруту между Россией и Казахстаном. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «КамАЗ».

Тягачи на базе модели КАМАЗ К5, оперируемые российской транспортной компанией NATCAR, в присутствии главы государства пересекли российско-казахстанскую границу и преодолели часть пути в беспилотном режиме. Мероприятие состоялось в рамках государственного визита Владимира Путина в Астану на V Евразийский экономический форум.

Как отметили в компании, запуск международной автономной логистики стал возможен благодаря ранее введенному экспериментально-правовому режиму на трассах Российской Федерации, который позволяет тестировать беспилотную технику на дорогах общего пользования.

До этого первый заместитель генерального директора — исполнительный директор компании Ирек Гумеров сообщал, что Несмотря на то, что российский рынок тяжелых грузовиков переживает спад, с начала 2026 года наблюдается устойчивый рост доли ПАО «КАМАЗ». Автогигант реализовал около 3,1 тысячи машин, укрепив лидерство.

Ранее «КамАЗ» отказался от короткой рабочей недели на фоне роста продаж.

 
