КамАЗ отказался от короткой рабочей недели на фоне роста продаж

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин отменил ранее введенный режим неполной недели. В июне и июле подразделения автопроизводителя будут работать по стандартному пятидневному графику, сообщает пресс-служба компании.

«Принятые руководством компании меры по развитию продаж и повышению потребительского качества автомобилей позволяют увеличить объем заказов в ближайшие месяцы, что приводит к увеличению производственного плана», — прокомментировал ситуацию пресс-офис ПАО «КАМАЗ».

По причине увеличения портфеля заказов в компании также приняли решение о сокращении летнего корпоративного отпуска с трех недель до двух.

В апреле продажи марки КамАЗ выросли на 34%, уточняет агентство «Автостат».

До этого стало известно, что КамАЗ на Международной специализированной выставке COMvex-2026 представит новый грузовик для работы в сельскохозяйственной отрасли. Такую технику принято называть «сельхозниаками».

Посетителям выставки покажут зерновоз на новом шасси поколения К5. В основу новинки ляжет тяжелое шасси 65657 с колесной формулой 6×4. Грузовик будет укомплектован 12-ступенчатой роботизированной коробкой передач и пневматической подвеской ведущих мостов.

Ранее марка «Валдай» полностью переделала грузовик 45 по просьбам перевозчиков.

 
