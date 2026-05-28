Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

В России изменят процедуру техосмотра

Правительство РФ поручило трем ведомствам обновить процедуру техосмотра
Александр Кряжев/РИА Новости

Правительство России утвердило план, согласно которому процедура технического осмотра транспортных средств должна быть существенно улучшена. Об этом сообщает ТАСС, ознакомившись с соответствующим документом.

Согласно решению кабмина, Министерству транспорта, Министерству внутренних дел и Министерству сельского хозяйства поручено разработать комплекс мер, направленных на совершенствование техосмотра и повышение его роли в обеспечении безопасности дорожного движения. Представить результаты этой работы правительство ожидает в 2028 году.

При этом процесс улучшений не будет разовым: предусмотрена возможность направления дополнительных докладов в кабмин «при необходимости».

В настоящее время техосмотр обязателен для автомобилей старше четырех лет, а также при первичной постановке на учет или замене агрегатов. Более частую проверку проходят служебные машины. В ходе процедуры инспектируют тормозную систему, рулевое управление, световые приборы, стеклоочистители, шины и колеса, двигатель, зеркала заднего вида и системы безопасности.

До этого МВД России подготовило новую версию постановления правительства, предполагающую усиление контроля за проведением техосмотра (ТО) автомобилей.

Ранее автоэксперт заявил, что жесткий контроль техосмотра не решит проблем в этой сфере.

 
Теперь вы знаете
Сокращение больничных, выпускной «под ключ» и микст-инфекции от клещей. Что нового к утру 28 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!