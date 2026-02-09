В России оценили планы ужесточить контроль за проведением техосмотра

Ужесточение контроля за проведением технического осмотра автомобилей не решит существующие в этой области проблемы – вместо этого нужно вводить ответственность за выдачу фиктивных диагностических карт и работать над искоренением бытовой коррупции. Об этом, комментируя соответствующую инициативу, в беседе с 360.ru заявил автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

По мнению специалиста, сегодня на российских дорогах можно невооруженным глазом увидеть проблемы в системе техосмотра авто.

«Посмотрите, у нас каждая вторая «Газель» с колхозным светом ездит, но у всех есть почему-то техосмотр, — привел он пример. — У нас огромное количество грузовиков, самосвалов, которые гоняют и попадают в аварию, они вообще не появляются на техосмотре, просто покупают эти диагностические карты».

Идея отключать недобросовестных операторов от Единой автоматической системы техосмотра себя не оправдает, убежден Кадаков. По его мнению, это лишь будет создавать непредвиденные препятствия, особенно в городах, где сегодня насчитывается не более одной-двух станций для техосмотра.

По-настоящему навести порядок в этой области, по мнению автоэксперта, помогла бы борьба с бытовой коррупцией. Причем важно, чтобы она была сопряжена с жесткими санкциями, включая крупные штрафы и уголовное наказание – без этого рынок техосмотра так и останется лишь формальностью, убежден специалист. Он призвал ввести за поддельную диагностическую карту штраф в размере 1 млн рублей, за подделку паспорта – наказание по УК РФ.

«И тогда все самосвалы и такси будут приезжать на техосмотр, а не получать диагностические карты дистанционно», – заключил Кадаков.

Напомним, до этого стало известно, что в правительство России внесут доработанный проект, предусматривающий ужесточение контроля за проведением техосмотра автомобилей. Планируется, что новые правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Помимо отключения недобросовестных операторов от Единой автоматической системы техосмотра инициатива предполагает возможность пробивать автомобиль через ФГИС «Такси», чтобы машины-такси, которые обязаны проходить техосмотр два раза в год, не уклонялись от его проведения.

Ранее к проверке техосмотра автомобилей предложили подключить дорожные камеры.