На улицах Москвы появятся более 20 тыс. маленьких дорожных знаков

«Ъ»: в Москве установят более 20 тысяч маленьких дорожных знаков

В этом году в столице по 280 адресам появятся «уменьшенные» (на треть меньше обычных) дорожные знаки, рассказали «Коммерсанту» в столичном Центре организации дорожного движения Москвы (ЦОДД).

Там заявили, что в общей сложности установят 20 тыс. знаков. Больше всего — в Восточном административном округе (6,1 тыс.) и Западном административном округе (4 тыс.).

«Малые знаки размещают на внутрирайонных улицах с небольшим количеством полос движения, на участках с ограничением скорости до 60 км/ч, а также в центре города», — пояснили в ЦОДД.

Там добавили, что это сделает передвижение по городу более комфортным для пешеходов, а для водителей навигация станет нагляднее и понятнее.

В прошлом году в России обновились дорожные знаки и появились новые. Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов заявил, что новые правила позволят решить проблему с чрезмерным количеством дорожных знаков, что негативно влияет на концентрацию водителей.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин тогда отметил, что ГОСТ позволил устанавливать уменьшенные таблички, что якобы должно улучшать облик города. Однако эксперт выразил мнение, что водители зачастую не успевают вовремя понять, что изображено на маленьких знаках.

