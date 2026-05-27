В Ленобласти произошло фатальное ДТП с легковушкой и большегрузом

Mash: три человека не выжили в фатальном ДТП в Ленобласти

В Бокситогорском районе Ленинградской области три человека не выжили в жестком ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Тягач и Renault столкнулись на 372-м километре трассы возле Самойловского сельского поселения. В легковушке находились три человека — водитель, женщина-пассажир и несовершеннолетний ребенок», – говорится в публикации.

По данным канала, люди, которые в момент аварии были в Renault получили травмы, несовместимые с жизнью. Водитель тягача не пострадал. На место аварии прибыли спасатели, которым пришлось деблокировать людей из искореженного легкового автомобиля.

Утром 27 мая на севере столицы массовое ДТП затруднило движение. Три машины столкнулись в Огородном проезде, в результате чего в одной из них оказался заблокирован мужчина. Спасатели вытащили его и передали медикам для оказания помощи.

На размещенных в сети кадрах видно, что белый автомобиль получил серьезные повреждения: у транспорта полностью смят и разбит кузов, отсутствует крыша. На фото также заметно, что поврежденные машины заблокировали движение на одной из полос проезжей части.

