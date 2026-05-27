Москвич на каршеринге сбил женщину с ребенком и скрылся

В Москве водитель каршеринга сбил женщину с ребенком и уехал с места аварии

В Москве водитель каршеринга сбил женщину и 11-летнего мальчика и уехал. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«ДТП произошло на Новоухтомском шоссе. По предварительным данным, автомобиль каршеринга наехал на двух пешеходов на переходе, после чего водитель уехал с места аварии», – говорится в публикации.

По данным канала, прибывшие медики госпитализировали пострадавших. По факту ДТП проводится проверка, которую контролирует столичная прокуратура.

Утром 27 мая на севере столицы массовое ДТП затруднило движение. Три машины столкнулись в Огородном проезде, в результате чего в одной из них оказался заблокирован мужчина. Спасатели вытащили его и передали медикам для оказания помощи.

На размещенных в сети кадрах видно, что белый автомобиль получил серьезные повреждения: у транспорта полностью смят и разбит кузов, отсутствует крыша. На фото также заметно, что поврежденные машины заблокировали движение на одной из полос проезжей части.

