Массовое ДТП заблокировало проезд на севере Москвы

На севере столицы массовое ДТП затруднило движение. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Три машины столкнулись в Огородном проезде, в результате чего в одной из них оказался заблокирован мужчина. Спасатели вытащили его и передали медикам для оказания помощи», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что белый автомобиль получил серьезные повреждения: у транспорта полностью смят и разбит кузов, отсутствует крыша. На фото также заметно, что поврежденные машины заблокировали движение на одной из полос проезжей части.

Днем 25 мая в Нижегородской области автобус с гражданами Северной Кореи попал в ДТП. Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что в результате ДТП автобус выехал за пределы проезжей части. В момент столкновения транспорт получил повреждения: у него полностью разбита передняя часть. По данным SHOT, автобус врезался в «Газель», выехал на встречную полосу движения и вылетел в кювет. Среди пострадавших – пять туристов из Северной Кореи и двое водителей.

Ранее байкер разбился в жестком ДТП в Петербурге, движение затруднено.