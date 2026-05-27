На МКАД перекрыли движение

В Москве на МКАД временно перекрыли движение для автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на съезде с внешней стороны МКАД на Киевское шоссе, на внутренней стороне МКАД в районе Ленинского шоссе, на съезде с ТТК на Ленинский проспект (в обе стороны)», – говорится в публикации.

По данным канала, движение для машин также ограничили на Кремлевской и Пречистенской набережной.

Утром 27 мая на севере столицы массовое ДТП затруднило движение. Три машины столкнулись в Огородном проезде, в результате чего в одной из них оказался заблокирован мужчина. Спасатели вытащили его и передали медикам для оказания помощи.

На размещенных в сети кадрах видно, что белый автомобиль получил серьезные повреждения: у транспорта полностью смят и разбит кузов, отсутствует крыша. На фото также заметно, что поврежденные машины заблокировали движение на одной из полос проезжей части.

Ранее москвич на каршеринге сбил женщину с ребенком и скрылся.