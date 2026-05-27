«Страшное происшествие»: в Приморье мост рухнул вместе с самосвалом

В Приморье появились кадры с места обрушения моста с самосвалом

В Приморском крае мост обрушился под тяжестью самосвала. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Уссурийск».

«Страшное происшествие в Хорольском районе: мост не выдержал тяжести самосвала и рухнул в реку вместе с машиной. У села Сиваковка развернулась настоящая драма», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что большегруз упал в воду. В Минтрансе Приморского края заявили, что в настоящее время специалисты разрабатывают техническое решение для восстановления транспортного сообщения с селом. Ситуация находится на контроле профильных служб. О состоянии водителя большегруза не сообщается.

