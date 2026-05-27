Еврочиновники пожаловались на проблемы со служебными электрокарами

Politico: члены ЕК недовольны, что их электрокары разряжаются по пути в Страсбург

Высокопоставленные члены Еврокомиссии (ЕК) столкнулись с проблемами при использовании служебных электромобилей, на которых им приходится добираться из Брюсселя в Страсбург для участия в сессиях Европарламента. Об этом пишет Politico.

Как уточняет издание, батареи служебных электрокаров не выдерживают 440-километрового маршрута из Брюсселя в Страсбург.

Остановки по пути следования «стали все более раздражающими» для некоторых высокопоставленных членов команды Урсулы фон дер Ляйен: автомобили требуют 20–30 минут зарядки на станции в Люксембурге, что значительно увеличивает время поездки. При этом попытки водителей экономить батарею за счет снижения скорости и вовсе растягивают поездку до семи часов, вынуждая политиков порой останавливаться на заправках поздно ночью, отмечает Politico.

В то же время сама глава ЕК Урсула фон дер Ляйен по соображениям безопасности передвигается на бронированном автомобиле, аналогов которому среди электрокаров пока нет, уточняют источники издания.

В прошлом году СМИ писали, что Евросоюз втайне разработал план по запрету приобретения бензиновых автомобилей компаниями и крупными фирмами, занимающимися прокатом автотранспорта, начиная с 2030 года. Данная инициатива может затронуть до 60% от общего объема продаж новых автомобилей в странах ЕС.

Ранее сообщалось, что переход на зеленую энергетику может привести к дефициту энергии в Германии.