Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

Еврочиновники пожаловались на проблемы со служебными электрокарами

Politico: члены ЕК недовольны, что их электрокары разряжаются по пути в Страсбург
William Barton/Shutterstock/FOTODOM

Высокопоставленные члены Еврокомиссии (ЕК) столкнулись с проблемами при использовании служебных электромобилей, на которых им приходится добираться из Брюсселя в Страсбург для участия в сессиях Европарламента. Об этом пишет Politico.

Как уточняет издание, батареи служебных электрокаров не выдерживают 440-километрового маршрута из Брюсселя в Страсбург.

Остановки по пути следования «стали все более раздражающими» для некоторых высокопоставленных членов команды Урсулы фон дер Ляйен: автомобили требуют 20–30 минут зарядки на станции в Люксембурге, что значительно увеличивает время поездки. При этом попытки водителей экономить батарею за счет снижения скорости и вовсе растягивают поездку до семи часов, вынуждая политиков порой останавливаться на заправках поздно ночью, отмечает Politico.

В то же время сама глава ЕК Урсула фон дер Ляйен по соображениям безопасности передвигается на бронированном автомобиле, аналогов которому среди электрокаров пока нет, уточняют источники издания.

В прошлом году СМИ писали, что Евросоюз втайне разработал план по запрету приобретения бензиновых автомобилей компаниями и крупными фирмами, занимающимися прокатом автотранспорта, начиная с 2030 года. Данная инициатива может затронуть до 60% от общего объема продаж новых автомобилей в странах ЕС.

Ранее сообщалось, что переход на зеленую энергетику может привести к дефициту энергии в Германии.

 
Теперь вы знаете
Атака на Севастополь, льготная ипотека для ученых и оповещения на курортах. Что нового к утру 27 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!