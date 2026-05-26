В Астраханской области 8-летний мальчик угнал у дяди ВАЗ и сбил женщину

В Володарском районе Астраханской области восьмилетний мальчик сел за руль легкового автомобиля и сбил женщину. Об этом пишет портал astrakhan.su.

Инцидент произошел в селе Маково. По предварительным данным, мальчик взял ключи от припаркованного возле дома автомобиля ВАЗ-2112, принадлежащего его дяде, сумел завести машину и поехал по улице. В какой-то момент он не справился с управлением и наехал на 35-летнюю местную жительницу. Женщина получила перелом ноги, ее доставили в больницу, уточняют журналисты.

Уточняется, что в настоящее время сотрудники полиции проводят расследование происшествия.

