В Астраханской области 8-летний мальчик угнал у дяди ВАЗ и сбил женщину

В Володарском районе Астраханской области восьмилетний мальчик сел за руль легкового автомобиля и сбил женщину. Об этом пишет портал astrakhan.su.

Инцидент произошел в селе Маково. По предварительным данным, мальчик взял ключи от припаркованного возле дома автомобиля ВАЗ-2112, принадлежащего его дяде, сумел завести машину и поехал по улице. В какой-то момент он не справился с управлением и наехал на 35-летнюю местную жительницу. Женщина получила перелом ноги, ее доставили в больницу, уточняют журналисты.

Уточняется, что в настоящее время сотрудники полиции проводят расследование происшествия.

В марте этого года в Тяжинском округе Кузбасса полицейские задержали 17-летнего подростка, который угнал внедорожник Toyota Land Cruiser и устроил погоню.

До этого в Казани подростки жестоко избили таксиста, угнали его машину и врезались в отбойник. В отношении родителей несовершеннолетних составили протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Материалы передали в управление СК РФ по региону.

Ранее пьяный юноша в женском парике угнал BMW и гонял по Красноярску

 
