В России упростили порядок отстранения нетрезвых водителей от управления авто

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, сокращающий перечень процессуальных документов, составляемых при освидетельствовании водителей на алкогольное опьянение и отстранении их от управления автомобилем. Закон вносит изменения в статьи 27.12 и 27.13 КоАП РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее при выявлении водителя с признаками опьянения сотрудники полиции составляли от трех до пяти документов: протокол об отстранении от управления, акт освидетельствования, протокол направления на медосвидетельствование, протокол об административном правонарушении и протокол задержания транспортного средства.

Новый закон предусматривает как составление отдельного протокола об отстранении от управления, так и возможность внесения отметки в акт освидетельствования, иные протоколы или постановление по делу. Аналогичные изменения касаются задержания транспортного средства — запись о нем может быть сделана в протоколе о правонарушении или определении о возбуждении дела.

По оценкам авторов проекта, сокращение перечня документов позволит сэкономить около 33,6 тыс. рабочих часов в год и снизить затраты на приобретение бланков.

До этого депутаты Госдумы отклонили законопроект, который позволял регионам запустить эксперимент по фиксации средней скорости движения автомобилей между несколькими дорожными камерами и выносить штрафы. Соответствующий законопроект ранее предложила Вологодская область.

Напомним, что штрафовать за превышение средней скорости перестали в 2021 году после решения Верховного суда: там указали, что в постановлении о нарушении должно быть четко определено место и время события, а не целый участок дороги. С тех пор этот вопрос юридически не урегулирован.

