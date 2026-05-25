В ДТП под Тюменью не выжили три человека, еще восемь пострадали

В Тюменской области столкнулись Toyota и Mitsubishi, три человека не выжили

В Тюменской области столкнулись Toyota Camry и Mitsubishi Delica, при этом не выжили три человека, еще восемь пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло на 16-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск. По предварительной информации, Toyota выехала на встречную полосу. В ней ехали семь человек, все они были госпитализированы после аварии. Водитель и пассажирка Mitsubishi получили несовместимые с жизнью травмы, их 18-летний сын пострадал, его спутница не выжила.

Как уточняется в материале, движение на трассе ограничено и пока осуществляется в реверсивном режиме. Областная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

Накануне на Ярославском шоссе в Подмосковье столкнулись 13 автомобилей. Пострадали как минимум шесть человек . Все случилось на 43-м километре трассы. Серьезные повреждения получили как легковые автомобили, так и грузовики. Часть машин перевернулась, некоторые были сильно деформированы после серии столкновений.

