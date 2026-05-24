Видео: машина с известным футболистом разбилась в ДТП в Москве

Porsche с футболистом Александром Прудниковым разбилась в ДТП в Москве

В Москве известный футболист Александр Прудников попал в ДТП на своем Porsche. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Автомобиль Porsche столкнулся с другой иномаркой Voyah Dream. В результате этого машина перевернулась, автомобиль Александра также получил повреждения. Предварительно, участникам аварии оказали помощь на месте. Госпитализация им не потребовалась. Обстоятельства произошедшего выясняются», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в результате аварии иномарки получили повреждения, при этом в момент ДТП Voyah приземлился на крышу. По данным Дептранса столицы, в настоящее время движение транспорта из-за ДТП затруднено.

Александр Прудников является серебряным призером чемпионата России в составе «Спартака». Он более известен по прозвищу «Слон».

До этого в Улан-Удэ Toyota Land Cruiser влетел в жилой дом. По предварительной информации, водитель иномарки не справился с управлением, вылетел с дороги и после кульбита врезался в дом. На размещенных в сети кадрах видно, что Toyota получила серьезные повреждения и приземлилась на боковую часть. На место приехали спасатели.

Ранее россиянин чуть не сгорел заживо в свой новой Mazda в Паттайе.

 
Как поставить на место токсичного коллегу и не навредить себе? Алгоритм от карьерного консультанта
