«Гигантская авария»: 13 машин разбились в ДТП в Подмосковье, движение затруднено

На Ярославском шоссе в Подмосковье столкнулись 13 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Пострадали как минимум шесть человек — спасатели продолжают осматривать место аварии. Все случилось на 43-м километре трассы. Серьезные повреждения получили как легковые автомобили, так и грузовики. Часть машин оказалась перевернута, некоторые — сильно деформированы после серии столкновений», – говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что автомобили получили серьезные повреждения: у части машин полностью разбиты и смяты кузова, еще часть — оказались перевернуты.

По данным канала, в настоящее время движение транспорта в сторону столицы сильно затруднено: образовалась «огромная» пробка. В результате произошедшего один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. По предварительным данным, водитель грузовика с полуприцепом выехал на встречную полосу движения и врезался в 12 автомобилей.

