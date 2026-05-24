Движение по Крымскому мосту восстановили

Движение автомобилей по Крымском мосту возобновили после временного ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе переправы.

«С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет», — отметили в компании.

Ограничения действовали около трех часов. Причины введения ограничений не уточняли. Водителей и пассажиров, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призывали сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

16 и 17 мая движение транспорта по Крымскому мосту также приостанавливалось. В первый день его закрывали почти на 12 часов. После этого в очереди со стороны Керчи стояли 604 транспортных средства, автомобилистам приходилось ждать около двух часов.

Кроме того перед майскими праздниками на подъездах к Крымскому мосту образовалась многокилометровая пробка. Тогда движение перекрывали 30 апреля около 03:00 на фоне украинских атак. В очереди на въезд скопились около 4 тыс. автомобилей, а длина затора достигала 30 км. Ожидавшие проезда туристы делились друг с другом водой, лекарствами и едой.

Ранее все задержанные поезда из Крыма ввели в график.

 
