Немецкий импортер Lada обанкротился после 50 лет работы

Компания Lada Deutschland GmbH, прежде выполнявшая функции дистрибьютора марки Lada на рынке Германии, окончательно прекратила работу и сейчас вошла в завершающую стадию процедуры банкротства. До своей ликвидации фирма проработала более 50 лет. Об этом сообщает немецкое издание T-online.

«АвтоВАЗ» остановил официальные продажи автомобилей Lada в странах Евросоюза весной 2019 года. Главным препятствием стал переход ЕС на экологические стандарты Евро-6d-TEMP. Модернизация двигателей под эти требования требовала больших инвестиций, что сделало бы российские машины неконкурентоспособными по цене.

С этого момента европейские партнеры, включая Lada Deutschland GmbH, перешли на поставки машин малыми сериями, чтобы избежать прохождения процедуры обязательной сертификации.

С 2022 года после введения санкций и логистических ограничений поставки Lada в Европу были практически полностью свернуты.

До этого «АвтоВАЗ» выпустил лимитированную партию Lada Niva Travel с обивкой сидений из высококачественной натуральной кожи. С конвейера сойдет лишь тысяча таких автомобилей. Эксклюзивный салон доступен в комплектации «Техно», стоимость внедорожника из спецсерии составляет от 1,9 млн рублей.

«В отделке салона использовали кожу, обработанную методом хромового дубления. Она устойчива к истиранию, воздействию горюче-смазочных материалов и моющих средств. Материал прочный, эластичный и просто приятный на ощупь. Толщина - 1,2-1,4 мм», — уточнил автопроизводитель.

