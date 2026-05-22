Лимитированная партия: у Lada Niva Travel появилась версия с кожаными креслами

«АвтоВАЗ» выпустил лимитированную партию Lada Niva Travel с обивкой сидений из высококачественной натуральной кожи. С конвейера сойдет лишь тысяча автомобилей. Эксклюзивный салон доступен в комплектации «Техно», стоимость внедорожника из спецсерии составляет от 1,9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

«В отделке салона использовали кожу, обработанную методом хромового дубления. Она устойчива к истиранию, воздействию горюче-смазочных материалов и моющих средств. Материал прочный, эластичный и просто приятный на ощупь. Толщина - 1,2-1,4 мм», — уточняет автопроизводитель.

До этого «АвтоВАЗ» раскрыл дату премьеры модернизированного внедорожника Lada Niva Legend.

Lada Niva подверглась значительному ряду технических и эргономических улучшений. Подробности будут раскрыты 3 июня, в первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

Сообщалось, что под капотом внедорожника появится новый тяговитый бензиновый двигатель объемом 1,8 литра.

Ранее стали известны причины повышения спроса на автомобили с пробегом.

 
