Доля китайских автобрендов в Европе превысила 15%

В апреле 2026 года китайские автопроизводители захватили более 15% европейского рынка электромобилей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные продаж.

Продажи марок BYD и Chery в прошлом месяце выросли более чем вдвое по сравнению с апрелем 2025 года и достигли 38,2 тыс. автомобилей. Агентство отмечает, что «китайцы» активно теснят местные бренды, привлекая покупателей низкими ценами. Европейские производители, в свою очередь, испытывают трудности с выпуском доступных электромобилей и отстают в технологическом плане.

Успехи Китая не ограничиваются чистыми электромобилями. В сегменте подключаемых гибридов доля китайских марок в апреле достигла почти 29% продаж.

Чтобы укрепить позиции в Европе и избежать импортных пошлин, китайские компании стремятся нарастить производство внутри Евросоюза. BYD, например, уже строит собственные заводы в ЕС. При этом, как отмечает Bloomberg, введение Евросоюзом пошлин на импорт китайских электромобилей практически не повлияло на ситуацию.

Впрочем, данные CNBC выглядят иначе: в апреле 2026 года BYD поставил 314 тысяч легковых автомобилей, что на 15,7% меньше, чем год назад.

