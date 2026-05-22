Человека зажало между машинами при массовом ДТП в Москве

В Москве при массовом ДТП человека зажало между автомобилями

В Москве при ДТП с тремя автомобилями человек оказался зажат между машинами. Выжить ему не удалось, сообщает Telegram-канал «112». Авария произошло на северо-западе Москвы.

«По данным источника «112», на Северо-Западной хорде столкнулись три машины», — отмечается в сообщении.

Тело человека оказалось зажато между автомобилями. Был он водителем, пассажиром или пешеходом — не уточняется.

