Россиянам рассказали, сколько в стране старых такси

В России по состоянию на апрель 2026 года более 40% автомобилей с лицензией такси находятся в возрасте свыше 10 лет. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ со ссылкой на данные реестров такси.

«По данным маркетингового агентства НАПИ, на 01.04.2026 парк такси в России насчитывает 883,2 тыс. автомобилей с действующим разрешением. Самыми популярными марками в парке являются Lada (17%), Kia (13,6%) и Hyundai (12,4%)», — отмечается в сообщении агентства.

В десятку наиболее популярных марок автомобилей, использующихся для официальных таксомоторных перевозок, входят также Volkswagen, Toyota, Renault, Skoda, Chery, Haval, Nissan. На машины старше 10 лет приходится почти 41% машин с действующей лицензией, еще почти 21% российских такси пребывают в возрасте 7-10 лет. На машины в возрасте 4-6 лет приходится 16% парка, на новые (до трех лет) — около 22%.

