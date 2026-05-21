C «роботом» и пневматикой: КамАЗ построил грузовик-«сельхозник» нового поколения

КамАЗ на Международной специализированной выставке COMvex-2026 представит новый грузовик для работы в сельскохозяйственной отрасли. Такую технику принято называть «сельхозниаками». Посетителям выставки покажут зерновоз на новом шасси поколения К5, уетуточняет пресс-служба российского производителя грузовиков.

В основу новинки ляжет тяжелое шасси 65657 с колесной формулой 6×4. Грузовик будет укомплектован 12-ступенчатой роботизированной коробкой передач и пневматической подвеской ведущих мостов.

Двигатель — 390-сильный рядный дизель объемом 8,9 л, ориентированный на экономичную работу в диапазоне средних оборотов. Мощность его моторного тормоза достигает 152 л.с., что снижает нагрузку на тормозные механизмы на спусках.

До этого Росстандарт разрешил марке Shacman возобновить продажи самосвалов в России.

Shacman по согласованию с Росстандартом получил право возобновить продажи 25-тонных самосвалов Shacman SX3258, так как компания провела отзывную программу, в рамках которой были устранены недостатки грузовиков.

