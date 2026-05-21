Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

C «роботом» и пневматикой: КамАЗ построил грузовик-«сельхозник» нового поколения

КамАЗ создал новое поколение грузовиков для перевозки зерна
Максим Богодвид/РИА Новости

КамАЗ на Международной специализированной выставке COMvex-2026 представит новый грузовик для работы в сельскохозяйственной отрасли. Такую технику принято называть «сельхозниаками». Посетителям выставки покажут зерновоз на новом шасси поколения К5, уетуточняет пресс-служба российского производителя грузовиков.

В основу новинки ляжет тяжелое шасси 65657 с колесной формулой 6×4. Грузовик будет укомплектован 12-ступенчатой роботизированной коробкой передач и пневматической подвеской ведущих мостов.

Двигатель — 390-сильный рядный дизель объемом 8,9 л, ориентированный на экономичную работу в диапазоне средних оборотов. Мощность его моторного тормоза достигает 152 л.с., что снижает нагрузку на тормозные механизмы на спусках.

До этого Росстандарт разрешил марке Shacman возобновить продажи самосвалов в России.

Shacman по согласованию с Росстандартом получил право возобновить продажи 25-тонных самосвалов Shacman SX3258, так как компания провела отзывную программу, в рамках которой были устранены недостатки грузовиков.

Ранее стало известно, что российские продавцы смогли ввезти родстер Mercedes-Maybach SL

 
Теперь вы знаете
Горячие койки и переработки без оплаты. Какой должна быть вахта по закону и как его нарушают в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!