Марка «Валдай» полностью переделала грузовик 45 по просьбам перевозчиков

В Нижнем Новгороде наладили выпуск модернизированных тягачей «Валдай 45 Pro»
«Валдай 45 Pro» является результатом глубокой технической переработки первой версии автомобиля и системным ответом на запросы российских перевозчиков. Об этом «Газете.Ru» сообщила компания «Современные транспортные технологии», выступающая дистрибьютором марки «Валдай».

Мощность двигателя увеличена до 490 л.с., а передаточное число главной передачи ведущего моста уменьшено до 2,714. Оба этих фактора сделают автопоезд еще более экономичным. Объем топливных баков вырос до 1040 литров. Увеличение колесной базы и расширение колеи сделали поведение машины на трассе еще более стабильным.

Визуально обновленную модель отличает новый экстерьер с переоформленной решеткой радиатора, и полностью светодиодной оптикой. В кабине появилась цифровая комбинация приборов и усовершенствованная медиасистема.

Магистральный тягач также получил комплекс водительских ассистентов, включая системы экстренного торможения, помощи при трогании на подъемах и мониторинга состояния водителя.

Производство новинки ведется в режиме полного цикла. Кабины получают усиленное заводское утепление, улучшенную шумоизоляцию и антикоррозийную обработку.

До этого компания «Современные транспортные технологии» презентовала новый седельный тягач «Валдай 45 LNG».

Модель работает на сжиженном природном газе, что позволяет сократить расходы на топливо до 40%. Топливо LNG (Liquefied Natural Gas) — это сжиженный природный газ (преимущественно метан), охлажденный до -163°C для транспортировки и хранения. Сжижение позволяет уменьшить объем примерно в 600 раз.

Двигатель «Валдай 45 LNG» объемом 14,8 литра развивает мощность 570 л. с. и крутящий момент 2600 Нм. Модель адаптирована к российским условиям эксплуатации, поэтому имеет дополнительное утепление кабины и усиленную антикоррозийную обработку.

