«АвтоВАЗ» раскрыл дату премьеры модернизированного внедорожника Lada Niva Legend

Lada Niva подверглась значительному ряду технических и эргономических улучшений. Подробности будут раскрыты 3 июня, в первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Об этом сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа».

До этого сообщалось, что под капотом внедорожника появится новый тяговитый бензиновый двигатель объемом 1,8 литра.

Серьезную модернизацию автомобиль переживал на рубеже 2019-2020 годов, когда внедорожник получил полностью новый интерьер. В 2024 году были внедрены светодиодные ходовые огни.

Австрийцы на выставке в Зальцбурге проявляли интерес к российским «Нивам», рассказал генеральный консул РФ в Австрии Дмитрий Черкашин.

По его словам, в 2026 году на одной из выставок в Зальцбурге, посвященной охоте и активному отдыху, была представлена российская продукция — автомобили «Нива» и мотоциклы.

«И у этих стендов было много посетителей: люди живо интересовались, задавали вопросы, в том числе о возможности приобретения такой продукции», — сказал генконсул РФ.

Ранее в гамме Lada были замечены тягач, автобус и медброневик.

 
