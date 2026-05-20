«АвтоВАЗ» раскрыл дату премьеры модернизированного внедорожника Lada Niva Legend

«Lada Niva Legend — легендарная модель со значительным рядом технических и эргономических улучшений (подробности будут раскрыты 3 июня, в первый день ПМЭФ)», — говорится в сообщении, опубликованном автопроизводителем.

До этого сообщалось, что под капотом внедорожника появится новый тяговитый бензиновый двигатель объемом 1,8 литра.

Серьезную модернизацию автомобиль переживал на рубеже 2019-2020 годов, когда внедорожник получил полностью новый интерьер. В 2024 году были внедрены светодиодные ходовые огни.

Австрийцы на выставке в Зальцбурге проявляли интерес к российским «Нивам», рассказал генеральный консул РФ в Австрии Дмитрий Черкашин.

По его словам, в 2026 году на одной из выставок в Зальцбурге, посвященной охоте и активному отдыху, была представлена российская продукция — автомобили «Нива» и мотоциклы.

«И у этих стендов было много посетителей: люди живо интересовались, задавали вопросы, в том числе о возможности приобретения такой продукции», — сказал генконсул РФ.

Ранее в гамме Lada были замечены тягач, автобус и медброневик.