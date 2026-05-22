В России рекордно вырос импорт подержанных автомобилей из Японии

За первые четыре месяца текущего года из Японии в Россию ввезли 72,3 тыс. легковых автомобилей с пробегом (старше трёх лет). Это на 34% больше, чем в январе–апреле прошлого года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Лидером автомобильного «секонд-хенда» из Японии пока остается Toyota — 23,3 тыс. шт. Honda находится на втором месте — 22,6 тыс. шт. Не исключено, что по итогам года объем ввоза автомобилей Honda с пробегом окажется больше, чем Toyota. На два этих бренда приходится почти две трети импорта, отметил эксперт.

Следом за лидерами идут Suzuki — 6,5 тыс. шт. и Mazda — 4,0 тыс. шт. А замыкает топ-5 немецкий Volkswagen — 2,9 тыс. шт., которому удалось обойти японские марки Nissan и Mitsubishi.

До этого Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

