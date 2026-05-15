Названы китайские автомобили, которые медленнее всех теряют в цене

Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) провело исследование и определило, какие китайские автомобили лучше всего сохраняют стоимость на вторичном рынке.

Аналитики сопоставили цены на новые китайские автомобили в 2021 и 2024 годах с их актуальной остаточной стоимостью. Среди двух- и пятилетних машин дороже всего можно продать внедорожник Haval H9: двухлетний экземпляр оценивается в 4,1 млн рублей, пятилетний — в 2,8 млн рублей. Этот автомобиль сохранил 98,1% и 103% остаточной стоимости соответственно.

По соотношению остаточной стоимости и цены нового автомобиля через два года лидером стал Chery Tiggo 4. Продав двухлетнюю машину, владелец сможет приобрести новый Tiggo 4, доплатив всего 14,27% от его текущей цены.

Через пять лет эксплуатации лучшую сохранность остаточной стоимости показал Geely Tugella. В этом случае для покупки нового аналога потребуется доплатить 37,32% от его нынешней цены.

Эксперты отмечают, что стоимость большинства пятилетних подержанных легковых автомобилей в первом квартале 2026 года оказалась выше, чем в первом квартале 2021 года. Это объясняется ростом цен на новые машины за последние пять лет. Абсолютным лидером среди китайских брендов по этому показателю стал Geely Coolray: сегодня пятилетний автомобиль стоит на 11% дороже, чем стоил новый в 2021 году.

