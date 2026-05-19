Автобус с людьми разбился под Хабаровском

Под Хабаровском автобус с людьми попал в массовое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Тройная авария произошла на повороте в Ракитное — столкнулись пригородный маршрут №102 (рейс «Ильинка — Некрасовка»), грузовик и легковушка», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в результате ДТП автомобили получили повреждения: у машин смяты кузова, разбиты капоты, бамперы и стекла. По данным канала, четыре человека получили травмы: двое ехали в грузовике, еще двое — в Toyota Fielder.

Также сообщается, что на место аварии прибыли две бригады скорой помощи и сотрудники ГИБДД, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего. Правоохранители выяснили, что виновник аварии – водитель легкового автомобиля, который не уступил дорогу при развороте.

До этого в Хабаровском крае транспортер переехал бригаду работников. Вездеход направлялся на тушение пожаров в Санболийском лесничестве, перевозя спасателей.

Ранее первые секунды после удара молнии в велосипедиста попали на видео.

 
