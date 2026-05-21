В полиции Польши рассказали подробности о расстреле авто белоруса

МВД Польши: белорус, машину которого расстреляли полицейские, сбил инспектора
Белорус, машину которого расстреляли полицейские в Польше, сбил инспектора. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полицию Республики.

Как рассказали агентству, все произошло около десяти дней назад. Ночью сотрудники полицейского управления Валбжиха заметили два подозрительных автомобиля на стоянке. Когда силовики решили проверить автомобили и их пассажиров, те попытались скрыться.

«Вместо того, чтобы выполнять распоряжения офицеров, они резко пустились в бегство. Во время попытки побега один из полицейских был сбит машиной подозреваемого, он получив травму ноги», — сказал представитель ведомства.

В итоге, полицейским пришлось применить табельное оружие. Один из пассажиров в результате был ранен в ногу. Как отмечается, его жизни изначально не угрожала опасность.

21 мая Telegram-канал SHOT писал, что польские силовики расстреляли автомобиль белоруса, который возвращался домой. По данным канала, 60-летний мужчина из Гродненской области возвращался домой из Германии, куда ездил с целью купить машину. Инцидент произошел недалеко от польского города Сыцув. Как сообщал SHOT, мужчину увезли в польский госпиталь. Утверждалось, что местные врачи якобы не оказали нужную помощь. Тогда пострадавшего в крайне тяжелой степени экстренно доставили в Белоруссию.

