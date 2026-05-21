Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

Nissan запустил в продажу миникемпер стоимостью миллион рублей

Nissan встроил двуспальную кровать в машину длиной 3,4 метра
Nissan

Nissan представил линейку обновленный кеи-кар Clipper Van, созданный на базе Suzuki. Главным новшеством заявлен пакет доработок под названием Multi Rack, при заказе которого покупатель получает набор оборудования, превращающий автомобиль длиной 3,4 метра в кемпер. О появлении новинки сообщает Carscoops.

В пакет Multi Rack включены износостойкое покрытие пола, усиленные боковины кузова, а также складной каркас и съемный матрас, позволяющие организовать двухместное спальное место.

Трехцилиндровый двигатель Suzuki объемом 658 куб. см. в атмосферном варианте развивает 48 л.с., а в турбированном — 63 л.с. Оба двигателя могут комплектоваться задним или подключаемым полным приводом. Для более мощного варианта доступен вариатор, а для базовой версии также предлагается механическая коробка передач.

Базовая стоимость компактвэна составляет 1,5 млн иен (650 тыс. рублей), а с набором Multi Rack — 2,2 млн иен (980 тыс. рублей).

До этого сообщалось, что продажи новых автомобилей Nissan в России выросли в 5,4 раза.

Основной драйвер роста — компактный кроссовер Nissan Qashqai китайской сборки. На его долю пришлось более 80% всех продаж бренда: 1175 штук.

Ранее «Газета.Ru» назвала стоимость новых автомобилей в Молдавии.

 
Теперь вы знаете
Ядерные учения РФ и Белоруссии и перенос платы за VPN-трафик: главное за 21 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!