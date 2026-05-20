Продажи новых автомобилей Nissan в России выросли в 5,4 раза

Продажи Nissan в России взлетели на 436% за счет импорта из Китая
За первые четыре месяца 2026 года российские дилеры Nissan реализовали 1,45 тыс. новых легковых автомобилей. Это в 5,4 раза (+436%) больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было продано всего 272 машины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Основной драйвер роста — компактный кроссовер Nissan Qashqai китайской сборки. На его долю пришлось более 80% всех продаж бренда: 1175 штук. Вторую строчку занимает Nissan X-Trail с заметным отставанием — 191 проданный автомобиль.

Эксперты отмечают, что более 95% новых машин Nissan, поступающих на российский рынок, имеют китайское происхождение. Таким образом, восстановление присутствия японского бренда в РФ фактически происходит за счет моделей, выпущенных на заводах в КНР.

До этого Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

