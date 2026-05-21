Водителям объяснили, в каком случае после кваса лучше не садиться за руль

В соответствии с законодательством алкогольной продукцией является та, что содержит этилового спирта более 0,5% от объема готовой продукции, но есть и исключения, например, напитки брожения, такие как квас или кефир, формально содержащие небольшую дозу алкоголя. Об этом в интервью «Радио 1» напомнил эксперт московского отделения «Опоры России» по алкогольному праву Дмитрий Терентьев.

По его словам, на дороге водителя могут оштрафовать в случае, если обнаружена концентрация алкоголя более 0,16 миллиграммов на один литр выдыхаемого воздуха.

«Алкотестер не покажет у водителя состояние алкогольного опьянения в случае употребления небольшого объема кваса. Возможно, прибор может показать большое количество алкоголя в организме, если выпить достаточно много и совсем свежего продукта, но в таком случае лучше не садиться сразу за руль», — сказал Терентьев.

До этого нарколог Александр Ковтун заявил, что пищевые продукты могут только незначительно повлиять на показания алкотестера. По его словам, нужно около пяти минут, чтобы спирта в ротовой полости после кефира, кваса и конфет с ликером уже не было.

Ранее водителям напомнили об опасности безалкогольного пива.