Бюджетный по меркам КНР: кроссовер Deepal S05 прошел сертификацию в РФ

В России сертифицирован Deepal S05, фары которого могут показывать кино

Changan Motors Rus сообщает об успешном получении Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на новый электрический кроссовер Deepal S05. Документ открывает путь к официальному запуску автомобиля в России, уточняет российский офис компании Changan.

Deepal S05 — это полностью электрический полноприводный кроссовер с двухмоторной силовой установкой, которая развивает до 381 л.с. Однако 30-минутная мощность, от которой начисляются ставки утильсбора и налоги, составляет 146 л.с. Литий-железо-фосфатная батарея (LFP) обеспечивает запас хода до 500 км без подзарядки.

Габариты кроссовера составляют 4620 мм в длину, 1900 мм в ширину и 1600 мм в высоту при колесной базе 2880 мм — одной из самых больших в сегменте.

Автомобиль оснащается матричными фарами xPixel от Huawei. Передняя светотехника может выступать в качестве 120-дюймового проектора с разрешением 1,3 миллиона пикселей.

В Китае S05 считается представителем бюджетного сегмента, так как стоит от 120 тыс. юаней (1,3 млн рублей). Но российские цены после уплаты таможенных платежей и утильсбора будут выше.

До этого сообщалось, что Changan локализует на «Автоторе» 8 новых и обновленных моделей автомобилей.

Для реализации стратегии Changan закрепил за собой три производственные линии общей мощностью 120 тысяч автомобилей в год.

