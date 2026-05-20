В Краснодаре люди устроили драку со стрельбой на проезжей части

Mash: драка со стрельбой произошла на дороге в Краснодаре

В Краснодаре драка со стрельбой произошла на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

«Драка со стрельбой произошла во дворе на Александра Сапрунова. Соседи увидели замес из окон и вызвали полицию. Сотрудники задержали только троих беспредельщиков, четвертого еще ищут», – говорится в публикации.

Местные жители запечатлели инцидент, видео появилось в социальных сетях. На записи заметно, как в момент конфликта нарушители начинают стрелять друг в друга. По словам автора видео, она вызвала на место правоохранителей.

