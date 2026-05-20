В Приморье водитель насильно удерживал испуганную девочку в автобусе

В городе Находка Приморского края водитель автобуса насильно удерживал девочку в салоне общественного транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Это случилось в Находке. По данным следствия, мужик (ему 57) решил, что 11-летняя девочка не рассчиталась за билет. Когда она попыталась выйти, закрыл двери и поехал дальше. Следующие четыре остановки водитель не давал испуганному ребенку пробраться к выходу — выпустил только на конечной на Бокситогорской», – говорится в публикации.

По данным канала, в отношении водителя правоохранители возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего. Нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

До этого в Краснодаре люди устроили драку со стрельбой на проезжей части. Местные жители запечатлели инцидент, видео появилось в социальных сетях. На записи заметно, как в момент конфликта нарушители начинают стрелять друг в друга. По словам автора видео, она вызвала на место правоохранителей.

Ранее скорая с беременной женщиной влетела в автобус в Челябинске.

 
