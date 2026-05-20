В Тбилиси автомобиль снес шлагбаум и ограждение Патриархии

Автомобиль протаранил ворота Патриархии Грузии в Тбилиси. Об этом пишет «Sputnik Грузия».

Материал был опубликован в 14:03 мск. В нем утверждается, что инцидент произошел всего «несколько минут назад».

«Водитель такси намеренно снес шлагбаум и ограждение Патриархии», — подчеркивается в тексте.

Как рассказали очевидцы, находившийся за рулем мужчина выкрикивал оскорбления в адрес Грузинской православной церкви (ГПЦ) и патриарха. Нарушителя задержали, информация о пострадавших не поступала.

11 мая в Грузии избрали нового патриарха. Им стал митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (в миру Элизбар Муджири). На следующий день в главном кафедральном патриаршем соборе Грузии в городе Мцхета состоялась церемония интронизации Шио III.

Избрание нового главы Грузинской православной церкви состоялось спустя почти два месяца после того, как не стало предыдущего патриарха Илии II. Последнему было 93 года, он возглавлял церковь в Грузии в течение почти 50 лет. Илию II похоронили в Сионском соборе в Тбилиси, здесь покоятся останки восьми предыдущих патриархов ГПЦ.

Ранее патриарх Кирилл поздравил Шио III с избранием католикосом Грузии.