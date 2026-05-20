Продажи Lexus в России удвоились в 2026 году

Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

По итогам января-апреля 2026 года продажи новых автомобилей Lexus в России выросли на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«За первые 4 месяца 2026 года на российский учет встало 1495 новых легковых автомобилей Lexus. Это на 90% больше, чем в январе-апреле прошлого года (785 штук)», — написал Целиков.

Он уточнил, что бестселлером российского рынка среди автомобилей этой японской марки по итогам января-апреля 2026 года стал кроссовер Lexus RX: на него пришлось почти 60% от общего объема зарегистрированных в Росси новых Lexus. На втором месте внедорожник Lexus LX, разошедшийся тиражом 367 машин, на третьем — седан Lexus LS.

В Россию автомобили Lexus ввозятся по альтернативным каналам прежде всего через Киргизию и Белоруссию. На автомобили японской сборки приходится 84% от объемов поставок.

Ранее в России более чем в 5 раз выросли продажи Nissan.

 
