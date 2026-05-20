Китайский автобренд решил расширить модельный ряд в России

Автомобильная марка Knewstar изучает возможность расширения своего модельного ряда на российском рынке. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу бренда.

В компании указали, что информация о появлении автомобилей 2026 года будет сообщена дополнительно.

Согласно информации на официальном сайте китайского бренда, сейчас доступны цены на автомобили 2024 года: версия «Люкс» стоит 4 229 990 рублей, «Флагман» — 4 462 990 рублей, а топовый «Спорт» — 4 569 990 рублей. Knewstar 001 оснащается двухлитровым турбомотором на 200 л.с. (в исполнении «Спорт» — 238 л.с.), восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. В первом квартале 2026 года продажи марки упали на 8,5%, до 1248 автомобилей.

Презентация новой автомобильной компании Knewstar в России состоялась 19 сентября 2024 года. Флагманской моделью новой марки стал кроссовер Geely Tugella, который в линейке Knewstar получил наименование 001.

В настоящее время это единственная модель Knewstar, которая продается в РФ в трех комплектациях: Luxury, Flagship и Flagship Sport.

