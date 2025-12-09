На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России переписали скидки на кроссовер Knewstar 001

В России уменьшили скидку на кроссовер Knewstar 001
Knewstar

Автомобильный бренд Knewstar уменьшил скидку на купеобразный кроссовер Geely Tugella, сообщат портал «Автоновости дня».

«Knewstar 001 стал менее доступным и фактически подорожал на 40 тыс. рублей», — сообщает портал.

«Специальной выгодой» у Knewstar, как и у Geely с Belgee, является скидка, предоставляемая дилером от розничной цены автомобиля. В начале декабря она уменьшилась с 440 тыс. до 400 тыс. рублей.

Цены на автомобиль начинаются от 3,76 млн рублей.

Презентация новой автомобильной компании Knewstar в России состоялась 19 сентября 2024 года. Флагманской моделью новой марки стал кроссовер Geely Tugella, который в линейке Knewstar получил наименование 001.

Knewstar 001 предлагается в России в трех комплектациях: Luxury, Flagship и Flagship Sport. Базовая версия оснащается мотором 2.0 л мощностью 200 л.с., 8-ступенчатой АКП и полным приводом. В максимальной комплектации автомобиль оснащается двигателем мощностью 238 л.с.

Knewstar 001 производится на заводе в Харбине и доставляется в Россию по железной дороге.

Ранее были названы 5 китайских кроссоверов, которые хорошо защищены от коррозии.

