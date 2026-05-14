Стала известна цена вернувшегося в Россию кроссовера Geely Coolray

В продажу пошел вернувшийся в Россию Geely Coolray
Geely открывает продажи обновленного Geely Coolray. На некоторое время модель выходила из российской гаммы, но сейчас вернулась в рестайлинговом варианте. Как сообщили «Газете.Ru» в представительстве марки, в единственной максимальной комплектации «Эксклюзив» автомобиль можно приобрести по цене 2,9 млн рублей, а в рамках специальных программ — от 2,7 млн рублей.

Модель оснащается четырехцилиндровым турбированным двигателем объемом 1,5 л мощностью 147 л.с. Мотор работает в паре с автоматической преселективной коробкой передач с двумя «мокрыми» сцеплениями (7DCT).

По сравнению с предыдущей версией кроссовер получил широкую решетку радиатора с волнообразным узором, а также обновленный бампер с диффузором.

Среди функциональных нововведений — цифровая приборная панель диагональю 8,8 дюйма и медиасистема с экраном диагональю 14,6 дюйма и операционной системой Flyme.

Заявлен современный набор ассистентов водителя, где комплекс систем помощи (ADAS) отвечает второму уровню автономности.

Как стало известно ранее, в открытой базе Госстандарта республики Беларусь появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на кроссовер Geely Coolray оснащенный безнаддувным двигателем.

В ОТТС указан автомобиль китайской сборки, а заявителем отмечено российское представительство Geely, ООО «Джили-Моторс».

Прежде Geely Coolray оснащался только турбированным мотором мощностью от 147 до 177 л.с. Но в Китае также существует модификация с 1,5-литровым атмосферным агрегатом отдачей 122 л.с.

Сейчас этот ДВС в связке с 6-ступенчатым классическим «автоматом» прошел процедуру сертификации. Получение документа позволяет открыть продажи маломощной версии во всех странах ЕЭАС.

