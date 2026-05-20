Видео: таксист устроил ДТП у прогнувшейся эстакады СВХ в Москве

В Москве таксист устроил ДТП у прогнувшейся эстакады СВХ и попал на видео

В районе места пожара на СВХ водитель такси врезался во временное ограждение на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО» и публикует видеозапись с последствиями инцидента.

«Москва, СВХ/МСД. Возле Восточного вокзала, там где был пожар, таксист снёс ограждение», — отмечается в публикации.

На кадрах с места происшествия видно, что желтый седан с символикой такси протаранил заградительные сооружения, возведенные в районе сужения проезжей части. Машина стоит у обочины, на асфальте лежат обломки машины.

Сильный пожар под эстакадой СВХ на востоке Москвы произошел днем в воскресенье. Из-за воздействия пламени один пролет путепровода значительно прогнулся. После ликвидации возгорания в районе места пожара была изменена схема движения: проезд в обе стороны организован по одному пролету моста.

Ранее прогнувшаяся из-за пожара эстакада СВХ попала на видео.