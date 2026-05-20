Актер Дмитрий Харатьян накопил 395 штрафов за нарушения ПДД

Актер Дмитрий Харатьян на купленном в 2024 году автомобиле Lixiang L7 накопил 395 штрафов за различные нарушения правил дорожного движения на общую сумму 524 тыс. рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«За короткий срок Дмитрий Вадимович собрал 395 штрафов на ₽524 тыс. Среди нарушений — превышение скорости до 60 км/ч, неоплата парковки и непристегнутый ремень. Актёр периодически частично гасит задолженности, но вот платные дороги в Москве игнорирует особенно злостно», — отмечается в публикации.

За автомобилем известного актера числится 32 неоплаченных проезда по платной трассе в черте города Москвы — проспекту Багратиона, утверждает Shot. Сумма задолженности по этому нарушению составляет 21 тыс. рублей.

До этого в конце 2025 года автомобиль актера Дмитрия Харатьяна арестовали в рамках спора нескольких компаний. Арест на машину наложил суд в Твери.

