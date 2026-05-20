Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Автомобили

Актер Дмитрий Харатьян накопил 395 штрафов за нарушения ПДД

Shot: Дмитрий Харатьян получил 395 штрафов за ПДД на полмиллиона рублей
«Эволюшн Пикчерс»

Актер Дмитрий Харатьян на купленном в 2024 году автомобиле Lixiang L7 накопил 395 штрафов за различные нарушения правил дорожного движения на общую сумму 524 тыс. рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«За короткий срок Дмитрий Вадимович собрал 395 штрафов на ₽524 тыс. Среди нарушений — превышение скорости до 60 км/ч, неоплата парковки и непристегнутый ремень. Актёр периодически частично гасит задолженности, но вот платные дороги в Москве игнорирует особенно злостно», — отмечается в публикации.

За автомобилем известного актера числится 32 неоплаченных проезда по платной трассе в черте города Москвы — проспекту Багратиона, утверждает Shot. Сумма задолженности по этому нарушению составляет 21 тыс. рублей.

До этого в конце 2025 года автомобиль актера Дмитрия Харатьяна арестовали в рамках спора нескольких компаний. Арест на машину наложил суд в Твери.

Ранее Россия вдвое увеличила импорт китайских машин.

 
Теперь вы знаете
Аллея из китовых скелетов, «гора мертвецов» и ловушки для душ: 7 загадочных мест России, о которых мало кто знает
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!