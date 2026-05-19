Пранкера приговорили к аресту за поездку на диване по центру Москвы

Поездка на диване по центру Москвы обернулась для видеоблогера Марка Булаха 15 сутками административного ареста. Пресненский районный суд столицы признал его виновным в создании помех инфраструктуре при проведении непубличных акций с массовым участием (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ), сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в своем Telegram-канале.

Как установило следствие, вечером 16 мая 2026 года Булах участвовал в несогласованном массовом мероприятии на Патриарших прудах и вместе с другими гражданами, включая автоблогера Эдварда Била, использовал средства индивидуальной мобильности для перевозки дивана по Малой Бронной улице. Эти действия привели к блокировке проезда автомобилей и ограничению доступа людей к жилым домам и социальным объектам, сделали вывод в правоохранительных органах.

Булах — видеоблогер и пранкер, родился в Анапе родился 27 декабря 1993 года. Еще в восьмом классе создал свой YouTube-канал, который впоследствии набрал около миллиона подписчиков. Получил высшее образование по специальности «Прикладная информатика» в Кубанском государственном аграрном университете, потом перебрался в Москву и продолжил снимать провокационные ролики и пранки. Ранее уже попадал в скандальные ситуации: например, в 2024 году в Анапе его выгнали из маршрутки и ударили по лицу после попытки снять видео.

