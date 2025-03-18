Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне устроили дрифт на ванне стоимостью 250 тысяч рублей и попали на видео

В Екатеринбурге на видео попало, как мужчины дрифтили на ваннах

В центре Екатеринбурга мужчины устроили дрифт на ваннах. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Россия».

«В Екатеринбурге двое изобретателей нашли самое нестандартное применение ваннам и устроили на них дрифт в центре города. Экстремалы поставили их на колеса, установили руль и двигатель, превратив в своеобразный гоночный болид», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как двое мужчин едут по дороге на ваннах, к которым прикреплен руль и колеса. Екатеринбуржцы дрифтят, сворачивают с дороги и выполняют опасные маневры на проезжей части. Кроме того, на записи слышно, как другие участники движения сигналят нарушителям.

По информации источника, мужчины дрифтили на проезжей части, пока на светофоре горел красный свет, при этом, когда он погас, нарушители вернулись на тротуар.

Также сообщается, что на сборку такой ванны на колесах мужчины потратили 250 тысяч рублей.

Ранее «бесстрашные» олени бежали по трассе в Приморье и попали на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами