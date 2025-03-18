Россияне устроили дрифт на ванне стоимостью 250 тысяч рублей и попали на видео

В Екатеринбурге на видео попало, как мужчины дрифтили на ваннах

В центре Екатеринбурга мужчины устроили дрифт на ваннах. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Россия».

«В Екатеринбурге двое изобретателей нашли самое нестандартное применение ваннам и устроили на них дрифт в центре города. Экстремалы поставили их на колеса, установили руль и двигатель, превратив в своеобразный гоночный болид», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как двое мужчин едут по дороге на ваннах, к которым прикреплен руль и колеса. Екатеринбуржцы дрифтят, сворачивают с дороги и выполняют опасные маневры на проезжей части. Кроме того, на записи слышно, как другие участники движения сигналят нарушителям.

По информации источника, мужчины дрифтили на проезжей части, пока на светофоре горел красный свет, при этом, когда он погас, нарушители вернулись на тротуар.

Также сообщается, что на сборку такой ванны на колесах мужчины потратили 250 тысяч рублей.

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