Видео: в Приморье машина с байкером на капоте разбилась об столб

Telegram-канал Newsbox24

В городе Находка Приморского края автомобиль сбил мотоциклиста и врезался в столб. Об этом сообщает Telegram-канал Newsbox24.

«В районе дома №2 на Находкинском проспекте произошло ДТП с участием 17-летнего водителя мотоцикла Trampstar и автомобиля Toyota Prius. По предварительным данным, подросток выезжал с прилегающей территории, при повороте налево нарушил требования разметки и столкнулся с машиной, которая двигалась по главной дороге», – говорится в публикации.

По данным канала, в результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы: прибывшие медики госпитализировали его в травматологическое отделение. В отношении байкера составили сразу несколько административных материалов, в том числе за управление транспортом без прав, отсутствие регистрации и страховки, а также за нарушение требований разметки

Ранее пожар парализовал дорогу на юге Москвы.

 
