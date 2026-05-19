«Что-то там взрывается»: пожар парализовал дорогу на юге Москвы

В Москве тягач воспламенился на дороге и затруднил проезд

На юге Москвы тягач загорелся на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Каширском шоссе (в районе д. 61А) произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», – говорится в публикации.

По данным канала, в настоящее время движение транспорта в районе возгорания затруднено. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как грузовик горит на дороге, при этом пламя охватило транспорт не полностью: только переднюю часть, в том числе водительскую кабину. На записи также слышно, как водитель сообщает о взрывах в момент пожара. О состоянии водителя тягача неизвестно.

По предварительной информации, внутри грузовика находятся газовые баллоны. К месту ДТП прибыли бригады спасателей, в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего.

