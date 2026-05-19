Еще один подмосковный город ввел полный запрет на кикшеринг

В Солнечногорске запретили прокат электросамокатов и электровелосипедов

Администрация городского округа Солнечногорск в Подмосковье запретила прокат электросамокатов и электровелосипедов на всей своей территории. Об этом говорится в постановлении, размещенном на официальном сайте местных властей и подписанном главой округа Константином Михальковым.

Решение о запрете одобрила окружная Межведомственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения. В ее заключении говорится, что разрешать кикшеринг в Солнечногорске «нецелесообразно в связи с отсутствием необходимой инфраструктуры».

Целями запрета названы предотвращение нарушений правил благоустройства территории и повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан.

«Запретить на всей территории городского округа Солнечногорск Московской области движение, парковку, а также иные виды размещения средств индивидуальной мобильности (СИМ) кикшеринговых компаний», – говорится в постановлении.

Запрет начал действовать с 15 мая, контроль за его соблюдением поручен первому заместителю главы округа.

Недавно аналогичные меры были приняты в подмосковной Лобне. Они также действуют в других городских округах региона – Люберцах, Дзержинском, Томилино, Красково.

Ранее в РФ решили ввести ограничения для электровелосипедов.