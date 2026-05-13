В Подмосковье запретили брать в аренду электросамокаты

Новости Москвы: в подмосковной Лобне ввели запрет на аренду электросамокатов

В подмосковной Лобне ввели запрет на аренду электросамокатов. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

Отмечается, что ранее аналогичный запрет ввели в Люберцах, Дзержинском, Томилино, Красково и других городах Подмосковья.

Власти объяснили ввод запрета отсутствием отдельных полос для такого транспорта.

С 20 апреля начал действовать запрет на прокат электросамокатов в Раменском. В качестве основных причин такого решения власти назвали плохой контроль со стороны операторов и угрозу безопасности пешеходов.

18 апреля заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин сообщал, что В России к 1 июля подготовят поправки в правила дорожного движения (ПДД), касающиеся использования электросамокатов, электровелосипедов, мопедов и моноколес. Парламентарий уточнил, что основная задача нововведений — распределение средств индивидуальной мобильности по транспортным потокам.

Ранее мошенники начали подменять QR-коды в пунктах проката самокатов.