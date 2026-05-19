Россиянам перечислили минусы кроссовера Skoda Yeti

Компактный кроссовер Skoda Yeti, хоть и славится надежностью, с возрастом обзаводится рядом характерных недостатков. Автоэксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов проанализировал эксплуатацию 7–10-летних машин и выделили самые проблемные места.

Первый и самый заметный минус — коррозия. Хотя кузов Yeti оцинкован достаточно хорошо, к 8–10 годам слабые места все равно дают о себе знать. В первую очередь ржавчина появляется на арках задних крыльев. Кроме того, частой «детской» болезнью является потеря эластичности и отслаивание черной пленки на крыше — ее после покупки подержанного автомобиля лучше сразу восстанавливать. Ещё один курьезный, но показательный дефект: после обычной мойки с кузова может буквально отлететь эмблема с капота (или облезть краска на ней), что говорит об общем старении материалов.

Второй недостаток касается комфорта. На плохой дороге плавность хода Yeti оставляет желать лучшего — кроссовер заметно жестко отрабатывает неровности, что снижает удобство для пассажиров.

Третья проблема — требования к топливу. Для атмосферного двигателя объёмом 1.6 литра (модели 2018 года) производитель рекомендует использовать только бензин с октановым числом 95, что увеличивает эксплуатационные расходы.

Четвертый минус связан с обслуживанием автоматической коробки передач (Aisin). Агрегат сам по себе надежен и живуч, но его регулярное техническое обслуживание бьёт по карману: стоимость рабочей жидкости для автомата заметно выше, чем у многих конкурентов.

«Мотор 1.6 л. – атмосферный, но с непосредственным впрыском. Машин с МКП мало, большинство — с гидроавтоматом Aisin TF-73SC, его относят к числу неубиваемых. Возможно, это лучший дуэт в выборке», — отметил эксперт.

По словам специалиста, до 80-100 тыс. километров не ломается ничего, лишь регулярно сбоит электроника. Подвеска стойкая, головной свет отличный.

